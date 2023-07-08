Бетербиев высказался о серии из 19 побед подряд нокаутом

38-летний российский боксёр Артур Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, прокомментировал свою впечатляющую серию из 19 побед нокаутом в 19 поединках.

«Это не что иное, как везение. Все эти 19 боев были выиграны благодаря удаче. Я надеюсь, что удача будет сопутствовать мне и дальше. Очевидно, мы много готовимся, проводим тренировочные лагеря, но без удачи это всё бессмысленно. Удача так же важна, как и подготовка», — цитирует Бетербиева BoxingScene.

В январе 2023 года 38-летний россиянин победил британца Энтони Ярда. В своем следующем бою он встретится с Каллумом Смитом, в активе которого 30 боев и 29 побед. Единственное поражение от потерпел от звёздного Сауля Альвареса.