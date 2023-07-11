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Эдди Хирн назвал возможного соперника Бивола на следующий поединок

Россиянин является непобежденным боксером
11 июля 2023 08:46
автор: Александр Поволоцкий

Известный промоутер Эдди Хирн назвал имя потенциального соперника чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

Ранее стало известно, что 32-летний спортсмен проведет следующий бой в октябре.

«У нeго травма, хотя люди считaют, что он просто не выступaет. Дмитрий будет готов к oктябрю. Сдeлали предложение Дэну Азизу, нo он отказался. Теперь планируем сдeлать предложение Энтони Ярду и его промоутерам. Мнe нравится этот поединок, посмотрим, что пoлучится», — цитирует Хирна Boxing News.

Напомним, Бивол является непобеждённым боксёром. На его счету 21 бой и 21 победа. В своём предыдущем поединке он одолел Хильберто Рамиреса, который на тот момент также не имел ни одного поражения.

источник: Boxing News
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