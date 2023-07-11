Известны дата боя и имя следующего соперника Никиты Цзю

Австралийский боксер Никита Цзю узнал имя своего соперника по предстоящему поединку.

Как сообщает BoxingScene, 23-летний спортсмен бой сразится с соотечественником Лиамом Уилсоном. Их встреча на ринге запланирована на 23 августа. О месте проведения поединка не сообщается.

Отметим, что Никита является сыном известного российского боксера Константина Цзю. За карьеру он провел шесть боев и в каждом одержал победу. В последнем Никита победил Бенджамина Боммбера нокаутом в первом раунде.

На счету Уилсона 11 побед и два поражения на профессиональном ринге.