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Усик потребовал от Фьюри перечислить 1 млн евро Украине, но британец отказался

Появились новые подробности переговоров.
11 июля 2023 18:52
автор: Артур Гичунцев

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, раскрыл некоторые детали переговоров по бою с британцем Тайсоном Фьюри.

По словам менеджера, Фьюри заявил Усику, что он заслуживает не более 30% от общей суммы поединка. Уроженец Крыма согласился на такие условия, но потребовал от Фьюри перечислить 1 млн евро на помощь Украине.

«Это не благотворительность, не пожертвование, это мое условие. Я принимаю бой за 30% гонорара, а ты платишь один миллион Украине», – сказал Усик в беседе с Фьюри.

«Тайсон не захотел платить миллион Украине. И я никогда не расскажу вам причину его поступка. Потому что это разрушит его имидж навсегда», – поведал менеджер украинца.

Бой Фьюри и Усика должен был пройти в апреле 2023 года, однако, стороны не смогли согласовать условия контракта.

источник: «Советский спорт»
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