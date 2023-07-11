Усик потребовал от Фьюри перечислить 1 млн евро Украине, но британец отказался

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, раскрыл некоторые детали переговоров по бою с британцем Тайсоном Фьюри.

По словам менеджера, Фьюри заявил Усику, что он заслуживает не более 30% от общей суммы поединка. Уроженец Крыма согласился на такие условия, но потребовал от Фьюри перечислить 1 млн евро на помощь Украине.

«Это не благотворительность, не пожертвование, это мое условие. Я принимаю бой за 30% гонорара, а ты платишь один миллион Украине», – сказал Усик в беседе с Фьюри.

«Тайсон не захотел платить миллион Украине. И я никогда не расскажу вам причину его поступка. Потому что это разрушит его имидж навсегда», – поведал менеджер украинца.

Бой Фьюри и Усика должен был пройти в апреле 2023 года, однако, стороны не смогли согласовать условия контракта.