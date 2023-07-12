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Промоутер Фьюри рассказал, почему Нганну стал следующим противником Тайсона

Фрэнк Уоррен – о выборе соперника для Фьюри.
12 июля 2023 10:04
автор: Виталий Овсянников

71-летний промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал предстоящий бой своего клиента с Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Изначально мы пытались устроить бой с Усиком. Затем мы пытались договориться о поединке с Джошуа. Ни один из них этого не захотел. Оставшиеся представители супертяжелого дивизиона неровня Тайсону Фьюри. Дивизион стал застойный. Зрители хотят шоу как можно скорее, поэтому мы выбрали такого соперника, с которым получится его устроить», — цитирует Уоррена talkSPORT.

Напомним, что 36-летний Франсис Нганну является экс-чемпионом UFC в тяжелом весе.

источник: talkSPORT
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