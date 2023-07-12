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Экс-чемпион мира по боксу избил в Казахстане мужчину с ребенком

МВД страны ведет расследование.
12 июля 2023 12:24
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Бейбут Шуменов избил мужчину, гулявшего с ребенком в торгово-развлекательном центре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Казахстана Кайрата Сунтаева.

Инцидент произошел в Астане. Потасовка произошла на фудкорте, предположительно из-за ссоры детей на площадке. Затем в драку вступили взрослые. Сообщается, что мужчина в момент ссоры держал ребенка на руках. По словам Сунтаева, ребенок не пострадал, а мужчина получил телесные повреждения и был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. МВД Казахстана возбудило дело по статье о хулиганстве.

Также служебное расследование возбуждено в отношении участкового инспектора, который не нашел состава преступления.

В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом мира в двух весовых категориях: в полутяжелой (WBA Super) и первой тяжелой (WBA Regular).

источник:
«Он держал нож, использовал ребенка как щит». Боксер Шуменов рассказал о драке в торговом центре
Спортсмен обвиняется в нанесении телесных повреждений мужчине, гулявшему с ребенком.
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