Экс-чемпион мира по боксу избил в Казахстане мужчину с ребенком

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) Бейбут Шуменов избил мужчину, гулявшего с ребенком в торгово-развлекательном центре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Казахстана Кайрата Сунтаева.

Инцидент произошел в Астане. Потасовка произошла на фудкорте, предположительно из-за ссоры детей на площадке. Затем в драку вступили взрослые. Сообщается, что мужчина в момент ссоры держал ребенка на руках. По словам Сунтаева, ребенок не пострадал, а мужчина получил телесные повреждения и был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. МВД Казахстана возбудило дело по статье о хулиганстве.

Также служебное расследование возбуждено в отношении участкового инспектора, который не нашел состава преступления.

В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом мира в двух весовых категориях: в полутяжелой (WBA Super) и первой тяжелой (WBA Regular).