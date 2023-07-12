«Он держал нож, использовал ребенка как щит». Боксер Шуменов рассказал о драке в торговом центре

Экс-чемпион мира по версии WBA Super Бейбут Шуменов заявил, что у мужчины, с которым у него произошла драка, был нож. Инцидент произошел в одном из торговых центров Астаны. Драка произошла после конфликта детей на фудкорте, когда сын Шуменова пожаловался отцу, что его побили на детской площадке.

«Я подошел к нему, чтобы спросить, его ли сын побил моего, на что он ответил: «Да, и что? Что ты сделаешь?» Я немного не ожидал такого и опешил. Я подошёл поближе со словами: «Что ты вообще говоришь?» После чего он взял в руки прибор, чтобы ударить меня. Потом он понял, что в его руках не нож, отпустил ребёнка и взял во вторую руку нож, попытался ударить меня и после атаки выбросил его. Будь на моём месте простой человек, он бы нанёс ему серьёзный вред здоровью», — приводит слова Шуменова Tengrinews.kz.

Полиция Казахстана ведет разбирательство по данному эпизоду. Ранее заместитель министра внутренних дел Казахстана Кайрат Сунтаев заявил, что дело ведется по статье о хулиганстве.

В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом мира в двух весовых категориях: в полутяжелой (WBA Super) и первой тяжелой (WBA Regular).