ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

WBO намерена санкционировать бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе

Организация определилась с кандидатами на поединок.
12 июля 2023 18:22

Всемирная боксерская организация (WBO) заявила о готовности санкционировать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни и действующим чемпионом Теофимо Лопесом в течение суток, если те дадут согласие на проведение боя.

Хейни провел 30 поединков на профессиональном ринге и во всех победил, 15 из них нокаутом. У его возможного соперника 19 побед (13 нокаутом) и одно поражение.

В случае же если боксерам не удастся договориться, то титул будет объявлен вакантным, а за него сразятся два других американских боксера Хосе Карлос Рамирес (28 побед, 18 нокаутом и одно поражение) и Арнольд Барбоза-младший (28 побед, 10 нокаутом).

Лопес стал чемпионом по версии WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору. После победы Лопес стал чемпионом в двух весовых категориях, после чего объявил о завершении карьеры.

Хейни в мае защитил все четыре пояса в легком весе (до 61,2 кг), победив украинца Василия Ломаченко.

источник:
«Он держал нож, использовал ребёнка как щит». Боксёр Шуменов рассказал о драке в торговом центре
«Он держал нож, использовал ребёнка как щит». Боксёр Шуменов рассказал о драке в торговом центре
Спортсмен обвиняется в нанесении телесных повреждений мужчине, гулявшему с ребёнком.
12.07.2023 12:37
Бокс
автор: Александр Евграфов
Экс-чемпион мира по боксу избил в Казахстане мужчину с ребёнком
МВД страны ведёт расследование.
12.07.2023 12:24
Бокс
автор: Александр Евграфов
Промоутер Фьюри рассказал, почему Нганну стал следующим противником Тайсона
Фрэнк Уоррен – о выборе соперника для Фьюри.
12.07.2023 10:04
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Усик потребовал от Фьюри перечислить 1 млн евро Украине, но британец отказался
Появились новые подробности переговоров.
11.07.2023 18:52
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Объявлена дата поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну
Объявлена дата поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну
Бой должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
11.07.2023 16:57
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Известны дата боя и имя следующего соперника Никиты Цзю
Известны дата боя и имя следующего соперника Никиты Цзю
Последний поединок боксёр провёл в мае.
11.07.2023 11:55
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Эдди Хирн назвал возможного соперника Бивола на следующий поединок
Россиянин является непобежденным боксером
11.07.2023 08:46
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бетербиев высказался о серии из 19 побед подряд нокаутом
19 боев, 19 побед, 19 нокаутов.
08.07.2023 11:48
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Фроч: Фьюри кричит о своих возможностях, но не проводит бои
Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри.
08.07.2023 08:52
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.