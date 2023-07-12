WBO намерена санкционировать бой за звание чемпиона мира в первом полусреднем весе

Всемирная боксерская организация (WBO) заявила о готовности санкционировать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни и действующим чемпионом Теофимо Лопесом в течение суток, если те дадут согласие на проведение боя.

Хейни провел 30 поединков на профессиональном ринге и во всех победил, 15 из них нокаутом. У его возможного соперника 19 побед (13 нокаутом) и одно поражение.

В случае же если боксерам не удастся договориться, то титул будет объявлен вакантным, а за него сразятся два других американских боксера Хосе Карлос Рамирес (28 побед, 18 нокаутом и одно поражение) и Арнольд Барбоза-младший (28 побед, 10 нокаутом).

Лопес стал чемпионом по версии WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору. После победы Лопес стал чемпионом в двух весовых категориях, после чего объявил о завершении карьеры.

Хейни в мае защитил все четыре пояса в легком весе (до 61,2 кг), победив украинца Василия Ломаченко.