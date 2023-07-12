Хабиб назвал единственного боксёра, способного доставить проблемы Тайсону Фьюри

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о скором поединке британца Тайсона Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

По словам россиянина, у Нганну нет шансов на успех, так как встреч пройдет на боксерском ринге. Экс-чемпион подчеркнул, что единственный, кто может победить Фьюри – это Александр Усик.

«Вот если бы они дрались по ММА, тогда у Нганну был бы шанс. В боксе единственный, кто может доставить неприятности Фьюри – это Александр Усик. Усик даст достойный бой Тайсону Фьюри», – добавил Нурмагомедов в интервью Sky Sports.

Напомним, бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну пройдет 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).