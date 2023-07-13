Александр Усик обратился к Конору Макгрегору

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO Александр Усик рассказал свое мнение о будущем поединке между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я бы сказал, что у меня нет амбиций, кроме тех, что я хочу боксировать с Тайсоном Фьюри. Я смотрел, что Конор Макгрегор сейчас нормально набрал вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на «Уэмбли», – сказал Усик на Youtube-канале Seconds Out.

На счету Александра Усика 20 боев и 20 побед в профессиональном боксе. Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор уже умеет опыт выступлений в боксе. В 2017 года он выходил на ринг против Флойда Мейвезера, потерпев поражение в 10-м раунде.

Напомним, что бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.