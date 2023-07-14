Александр Усик заявил, что ему плевать на чемпионский пояс

36-летний украинский боксер Александр Усик в очередной раз высказался о возможном поединке против Тайсона Фьюри.

«Тайсон — красивый и забавный. Я вообще не думаю о нем, мне просто нужно встретиться с ним на ринге. Мне плевать на пояс — мне нужен Фьюри. Титул WBC — небольшая дополнительная мотивация. Людям нужно увидеть наш бой. Мы должны драться. Люди говорят об этом бое, поэтому мы должны его организовать», — приводит слова Усика Boxing Scene.

Напомним, что Усик владеет чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF. Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC.

Таким образом, победитель потенциального поединка станет первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. В последний раз этим званием владел Леннокс Льюис в 1999 году. Более того, и Фьюри, и Усик являются непобежденными боксерами.