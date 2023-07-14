Усик впервые высказался о поединке Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Украинский боксёр Александр Усик негативно воспринял новость о поединке Тайсона Фьюри с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Вам не кажется странным, что он не боксирует с парнями из своего дивизиона или топ-10, а боксирует с парнями, которые не провели в боксе ни одного боя? Для Нганну это очень круто, но не для Тайсона Фьюри», – сказал украинец на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, в апреле этого года Фьюри должен был провести бой с Усиком, однако, стороны не смогли согласовать детали контракта. Боксёры должны были выяснить, кто же станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Что касается поединка Фьюри и Нганну, то встреча пройдёт по правилам бокса. Ее организуют 28 октября в Саудовской Аравии.