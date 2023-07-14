Сергей Кузьмин проведет поединок с мексиканцем Монтесом 20 июля в Санкт-Петербурге

Пресс-служба Федерации бокса России сообщила о том, что 20 июля в Санкт-Петербурге состоится шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное промоутерской компанией «Iron&Gloves Promotion».

Отмечается, что главным событием турнира станет бой между россиянином Сергеем Кузьминым и представителем Мексики Германом Гарсией Монтесом. Поединок пройдет в тяжелом весе.

В своей профессиональной карьере 36-летний Кузьмин одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Монтеса, то на счету 34-летнего спортсмена восемь побед и пять поражений.

Также в рамках шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге» россиянин Алексей Мазур выйдет на ринг против Карлоса Даниэла Кордобы из Аргентины, а полутяжеловес из Армении Артуш Оганнесян проведет поединок с нигерийцем Габриэлем Оланреваджу.

Билеты можно приобрести здесь.