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Сергей Кузьмин проведет поединок с мексиканцем Монтесом 20 июля в Санкт-Петербурге

Бой между спортсменами пройдет в тяжелом весе.
Сергей Кузьмин проведет поединок с мексиканцем Монтесом 20 июля в Санкт-Петербурге
14 июля 2023 17:42
автор: Сергей Иванов
автор фото: Федерация бокса России

Пресс-служба Федерации бокса России сообщила о том, что 20 июля в Санкт-Петербурге состоится шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное промоутерской компанией «Iron&Gloves Promotion».

Отмечается, что главным событием турнира станет бой между россиянином Сергеем Кузьминым и представителем Мексики Германом Гарсией Монтесом. Поединок пройдет в тяжелом весе.

В своей профессиональной карьере 36-летний Кузьмин одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Что касается Монтеса, то на счету 34-летнего спортсмена восемь побед и пять поражений.

Также в рамках шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге» россиянин Алексей Мазур выйдет на ринг против Карлоса Даниэла Кордобы из Аргентины, а полутяжеловес из Армении Артуш Оганнесян проведет поединок с нигерийцем Габриэлем Оланреваджу.

Билеты можно приобрести здесь.

источник: Федерация бокса России
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