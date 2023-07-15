Нганну получит не менее десяти миллионов долларов за бой с Тайсоном Фьюри

Сегодня, 15 июля, популярный блогер и боец Джейк Пол рассказал о сумме гонорара экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну за бой против действующего чемпиона мира по боксу по версии WBC Тайсона Фьюри.

Согласно данным источника, 36-летний боец заработает не менее десяти миллионов долларов.

«Фрэнсис получит восьмизначный гонорар, а не восемь миллионов долларов, как утверждают некоторые источники. Всем гениям соцсетей: восьмизначный гонорар составляет 10 000 000 долларов», – написал Джейк Пол в своих соцсетях.

Бой по правилам бокса между Нганну и Фьюри состоится 28 октября в городе Саудовской Аравии – Эр-Рияд.

На активе боксера Тайсона Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья. На счету бойца ММА Фрэнсиса Нганну 20 боев, 17 побед и три поражения.