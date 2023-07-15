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Стал известен будущий соперник Тимофея Цзю

Бой может стать титульным.
15 июля 2023 09:48
автор: Виталий Овсянников

28-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю может провести поединок против представителя Великобритании Джоша Келли.

Об этом сегодня, 15 июля, сообщает vRINGe.com.

Согласно данным источника, если обладатель титула WBO International Джош Келли победит Габриэля Корсо из Аргентины, то он получит право выйти на ринг против Цзю. Их бой состоится сегодня, 15 июля.

Напомним, Тимофей владеет временным титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе. Сам Джош Келли считает, что организация в скором времени повысит статус Цзю с временного чемпиона до постоянного. Таким образом, потенциальный бой между Цзю и Келли может стать титульным.

На счету Тимофея Цзю 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов). В активе 29-летнего Джоша Келли 15 боёв, 13 побед (7 нокаутов), одно поражение и одна ничья.

В своём прошлом поединке австрийский боксёр победил мексиканца Карлоса Окампо и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO.

источник: vRINGe.com
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