Лебедев заявил, что Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский

Российский боксер Денис Лебедев оценил желание коллеги Александра Усика стать президентом Украины, сравнив его с действующим главой государства Александром Зеленским.

«Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются», - приводит Sport24.ru слова Лебедева.

Усик – чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO. В активе 36-летнего украинского боксёра 20 боев, в которых он одержал 20 побед.