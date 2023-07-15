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Лебедев заявил, что Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский

Ранее боксер изъявил желание стать главой всей Украины.
15 июля 2023 20:34
автор: Максим Скороходов

Российский боксер Денис Лебедев оценил желание коллеги Александра Усика стать президентом Украины, сравнив его с действующим главой государства Александром Зеленским.

«Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются», - приводит Sport24.ru слова Лебедева.

Усик – чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO. В активе 36-летнего украинского боксёра 20 боев, в которых он одержал 20 побед.

источник: Sport24.ru
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