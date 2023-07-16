Менеджер Ломаченко назвал причину, по которой украинец не получит реванш против Дэвида Хейни 

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Василия Ломаченко, поделился мнением о возможном реванше своего клиента с представителем США Дэвина Хейни.

В мае текущего года, в Лас-Вегасе 35-летний боец проиграл американцу титульный поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе единогласным решением судей. Решение арбитров было негативно воспринято спортивной общественностью.

«Конечно, мы хотим провести реванш. Получим ли мы его? Скорее всего, нет. Потому что Хейни уже знает, с кем он дрался. Выиграл ли Василий первый бой? Да, сто процентов. Но судьи… Я не скажу, что они коррумпированы, просто видели бой иначе, чем мы. Все знают, что Ломаченко выиграл. Но даст ли Хейни ему реванш? Я в это не верю», — приводит слова менеджера Boxing News.

Добавим, что за свою карьеру Ломаченко принял участие в 20 поединках, одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету Хейни – 30 боев и 30 побед.