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Международная ассоциация бокса рассматривает возможность выхода из олимпийского движения

В июне МОК лишил признания спортивную организацию.
17 июля 2023 18:39
автор: Глеб Шевяков

Руководство Международной ассоциации бокса провело обсуждение по поводу выхода спортивной организации из олимпийского движения. Об этом Inside the Games.

Отметим, что идея обсуждалась на заседании совета директоров IBA на Пухкете, 15 июля.

Как утверждает источник, президент ассоциации Умар Кремлев принял участие в нескольких личных переговорах, где обсуждалась идея исключения организации из движения.

Добавим, в прошлом месяце Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса признания. В 2019 году МОК отстранил Международную боксерскую ассоциацию от организации соревнований на Олимпийских играх в связи с экономическими проблемами.

В нынешнем году IBA допустила атлетов из России и Беларуси к международным турнира с государственной символикой своих стран, несмотря на рекомендации МОК.

источник: Inside The Games
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