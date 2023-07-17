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Определилось место проведения Всемирного боксерского форума-2023

В прошлом году мероприятие проводилось в ОАЭ.
17 июля 2023 23:06
автор: Глеб Шевяков

Стало известно, где состоится всемирный боксерский форум 2023 года. Спортивное мероприятие примет Китай и пройдет 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба IBA.

По информации источника, решение провести форум в азиатской стране было принято на заседании совета директоров Международной ассоциации бокса в субботу, 15 июля.

«Выбрав Китай в качестве принимающей страны, мы отмечаем Год Азии и отдаем дань уважения страсти региона к боксу. Вместе с таким сильным партнером, как Китай, мы формируем будущее бокса, и я воодушевлен открывающимися возможностями», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Добавим, что в прошлом году Всемирный боксерский форум прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. В июне 2023 года Международный олимпийский комитет лишил IBA статуса признания. Ранее появилась информация, что Международная ассоциация бокса рассматривает возможность выйти из олимпийского движения.

источник: Международная ассоциация бокса (IBA)
Международная ассоциация бокса рассматривает возможность выхода из олимпийского движения
В июне МОК лишил признания спортивную организацию.
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