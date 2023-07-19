Тимофей Цзю рассказал, когда должен был пройти его бой с Джермеллом Чарло

28-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю сообщил, что его бой с абсолютным чемпионом дивизиона американцем Джермеллом Чарло был согласован и на него была назначена дата.

«Дата, место – всё было согласовано. В этом и суть. Насколько я помню, поединок должен был состояться 14 октября в Вегасе», - сказал Цзю в интервью Fight Hub.

Напомним, Тимофей владеет временным титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе. На счету Тимофея Цзю 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов).

В своём прошлом поединке австрийский боксёр победил мексиканца Карлоса Окампо и защитил титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Изначально спортсмен с русскими корнями и американец должны были встретиться в конце января. Поединок не состоялся из-за травмы Чарло.