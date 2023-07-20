Бой между Расулом Мирзаевым и Искандаром Зияевым станет со-главным на турнире Pravda boxing

Мирзаев выступал в ринге Pravda в октябре 2022 года и, будучи андердогом боксерского поединка, победил бойца кулачной лиги Николая Чибисова.

На этот раз Мирзаеву будет противостоять мастер спорта по боксу, чемпион всероссийских турниров по боксу и чемпион кулачной лиги Искандар «Шеф-повар» Зияев.

Зияев известен публике яркими боями на голых кулаках, свой последний бой провел за титул в боксерской организации, где проиграл решением судей.

Добавим, что вечер профессионального бокса Pravda boxing продет 4 августа в Международном центре бокса.