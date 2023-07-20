ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Фроч считает, что Усик прошёл свой пик

Усик выступает с 2013 года.
20 июля 2023 19:57
автор: Александр Кожевников

Многократный чемпион мира во втором среднем весе, комментатор Карл Фроч считает, что украинский боксёр Александр Усик прошёл свой пик.

«Думаю, Усик был невероятным, одним из лучших боксёров. Я сравниваю его с Ломаченко, но Ломаченко проигрывал. Любого можно победить. Наверняка многие могут поспорить с тем, что я говорю. Но я считаю, что Усик прошёл свой пик. Да, супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер», — приводит слова Фроча talkSPORT.

Напомним, Усик в карьере провёл 20 поединков, выиграв все, из которых 13 были завершены досрочно.

источник: talkSPORT
Бой между Расулом Мирзаевым и Искандаром Зияевым станет соглавным на турнире Pravda Boxing
Очный поединок бойцов состоится 4 августа в Москве.
20.07.2023 18:29
Бокс
автор: Никита Плохих
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Их поединок станет главным событием вечера.
20.07.2023 10:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом
Боксер будет играть под 17-м номером.
19.07.2023 20:39
Бокс
автор: Александр Кожевников
Тимофей Цзю рассказал, когда должен был пройти его бой с Джермеллом Чарло
Поединок был отменен, а Чарло выбрал бой с Канело.
19.07.2023 17:56
Бокс
автор: Александр Кожевников
Определилось место проведения Всемирного боксёрского форума — 2023
В прошлом году мероприятие проводилось в ОАЭ.
17.07.2023 23:06
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Международная ассоциация бокса рассматривает возможность выхода из олимпийского движения
В июне МОК лишил признания спортивную организацию.
17.07.2023 18:39
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Менеджер Ломаченко назвал причину, по которой украинец не получит реванш против Девина Хейни 
В мае спортсмены провели очный поединок, в котором победу одержал американец.
16.07.2023 16:37
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Лебедев заявил, что Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский
Ранее боксёр изъявил желание стать главой всей Украины.
15.07.2023 20:34
Бокс
автор: Максим Скороходов
Стал известен будущий соперник Тимофея Цзю
Стал известен будущий соперник Тимофея Цзю
Бой может стать титульным.
15.07.2023 09:48
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.