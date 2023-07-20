Фроч считает, что Усик прошёл свой пик

Многократный чемпион мира во втором среднем весе, комментатор Карл Фроч считает, что украинский боксёр Александр Усик прошёл свой пик.

«Думаю, Усик был невероятным, одним из лучших боксёров. Я сравниваю его с Ломаченко, но Ломаченко проигрывал. Любого можно победить. Наверняка многие могут поспорить с тем, что я говорю. Но я считаю, что Усик прошёл свой пик. Да, супертяжеловесы могут выступать далеко за 30, но он крузер», — приводит слова Фроча talkSPORT.

Напомним, Усик в карьере провёл 20 поединков, выиграв все, из которых 13 были завершены досрочно.