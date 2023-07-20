Цзю добавил в список своих целей Канело

28-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю заявил, что добавил в список своих целей Сауля Альвареса.

«Признаюсь, я даже разозлился на Канело. Он взял то, что хотел я, так что теперь он тоже в списке моих целей. Я собираюсь быть как Джон Уик. Так что отныне зовите меня Джон Уик», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Альварес проведет бой с Джермелом Чарло 30 сентября в США.

Изначально спортсмен с русскими корнями и американец должны были встретиться в конце января. Поединок не состоялся из-за травмы Чарло.

Напомним, Тимофей владеет временным титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе. На счету Тимофея Цзю 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов).