ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Цзю добавил в список своих целей Канело

Сауль увел у Тимофея соперника.
20 июля 2023 22:50
автор: Александр Кожевников

28-летний австралийский боксёр Тимофей Цзю заявил, что добавил в список своих целей Сауля Альвареса.

«Признаюсь, я даже разозлился на Канело. Он взял то, что хотел я, так что теперь он тоже в списке моих целей. Я собираюсь быть как Джон Уик. Так что отныне зовите меня Джон Уик», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Альварес проведет бой с Джермелом Чарло 30 сентября в США.

Изначально спортсмен с русскими корнями и американец должны были встретиться в конце января. Поединок не состоялся из-за травмы Чарло.

Напомним, Тимофей владеет временным титулом чемпиона мира WBO в первом среднем весе. На счету Тимофея Цзю 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов).

источник: Fox Sports on MSN
Фроч считает, что Усик прошёл свой пик
Усик выступает с 2013 года.
20.07.2023 19:57
Бокс
автор: Александр Кожевников
Бой между Расулом Мирзаевым и Искандаром Зияевым станет соглавным на турнире Pravda Boxing
Очный поединок бойцов состоится 4 августа в Москве.
20.07.2023 18:29
Бокс
автор: Никита Плохих
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Кузьмин и Монтес провели дуэль взглядов перед боем на турнире Iron & Gloves Promotion (фото)
Их поединок станет главным событием вечера.
20.07.2023 10:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Усик подписал контракт с футбольным клубом
Боксер будет играть под 17-м номером.
19.07.2023 20:39
Бокс
автор: Александр Кожевников
Тимофей Цзю рассказал, когда должен был пройти его бой с Джермеллом Чарло
Поединок был отменен, а Чарло выбрал бой с Канело.
19.07.2023 17:56
Бокс
автор: Александр Кожевников
Определилось место проведения Всемирного боксёрского форума — 2023
В прошлом году мероприятие проводилось в ОАЭ.
17.07.2023 23:06
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Международная ассоциация бокса рассматривает возможность выхода из олимпийского движения
В июне МОК лишил признания спортивную организацию.
17.07.2023 18:39
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Менеджер Ломаченко назвал причину, по которой украинец не получит реванш против Девина Хейни 
В мае спортсмены провели очный поединок, в котором победу одержал американец.
16.07.2023 16:37
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Лебедев заявил, что Усик будет лучшим президентом, чем Зеленский
Ранее боксёр изъявил желание стать главой всей Украины.
15.07.2023 20:34
Бокс
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.