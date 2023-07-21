Сергей Кузьмин в Санкт-Петербурге победил Германа Монтеса

Российский боксёр Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) в четверг, 20 июля, в Санкт-Петербурге техническим нокаутом победил мексиканца Германа Гарсию Монтеса (8-6, КО 8). Поединок был остановлен перед девятым раундом ввиду серьёзного рассечения у спортсмена из Мексики. Также Монтесу в самой концовке восьмой трёхминутки был отсчитан нокдаун.

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Этот поединок в тяжелом весе возглавил шоу «Лига Ставок. Однажды в ринге», организованное «Iron&Gloves Promotions» при поддержке Федерации бокса России.

- Я особо то и не напрягался, просто выполнял установку своего угла, - сказал Сергей Кузьмин после боя. - Я полностью контролировал поединок, хотя иногда давал ему поработать. Мой тренер Геннадий Юрьевич Машьянов подсказывал бить навстречу, несколько хороших моментов у меня было. Но я чуть чуть все таки не успевал. Наверное, сказался тот факт, что я десять месяцев не выходил на ринг. Сейчас наберу обороты, и все встанет на свои места. Я готов выйти на ринг хоть завтра, я особо то не устал. Я полностью контролировал бой. Посмотрите на его лицо, и все станет понятно. Насчет будущего — конкретных предложений не было.

Победная серия проживающего в Санкт-Петербурге Сергея Кузьмина составляет теперь четыре боя. В последний раз российский тяжеловес выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда единогласным решением судей одолел Тиана Фика из ЮАР.

Iron&Gloves Promotions

Перед главным боем состоялся официальный анонс поединка между россиянами Алексеем Папиным (15-1, КО 14) и Сослана Асбарова (4-0, КО 1), известного также по выступлениям на голых кулаках. Этот бой пройдёт в 2023 году. Боксёры провели дуэль взглядов.

В рамках шоу 20 июля уроженец Санкт-Петербурга Алексей Мазур (9-0, КО 5) единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниэла Кордобу (16-10, КО 4) в поединке в лёгком весе.

- Всегда классно боксировать дома, - заявил Алексей Мазур. - Меня переполняют эмоции, спасибо за эту поддержку. Мне противостоял очень неуступчивый соперник, он работал в непонятной для меня манера. Да, мне хотелось завершить бой досрочно, но ничего страшного – продолжаем готовиться дальше.

В со-главном событии турнира зрители смогли насладиться битвой в первом тяжелом весе между хорошо зарекомендовавшими себя в поп-индустрии Александром «Севером» Севериным и Иваном «Панчером» Майданчуком. И в этом поединке техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Северин.