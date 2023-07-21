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Исмаилов считает, что у Нганну нет шансов в поединке с Фьюри

Бой состоится 28 октября.
21 июля 2023 10:55
автор: Александр Кожевников

Известный тренер Рамазан Исмаилов высказался о возможном поединке экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

«Честно, никаких шансов у Нганну нет. Но он молодец. Фрэнсис добился того, что хотел, хотя многие над ним смеялись, когда он ушел из UFC. Он за один бой в бокс заработает больше, чем за пять боев в UFC. Нганну добился всего. Основа всего — заработок. Это не бой за наследие. Он хотел заработать и он победил, когда от него отвернулись многие лиги», — цитирует Исмаилова Metaratings.

Бой по правилам бокса между Нганну и Фьюри состоится 28 октября в городе Саудовской Аравии – Эр-Рияд.

В активе боксёра Тайсона Фьюри 34 боя, 33 победы и одна ничья. На счету бойца ММА Фрэнсиса Нганну 20 боев, 17 побед и три поражения.

источник: Metaratings.ru
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