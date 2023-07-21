Нганну: рассчитываю победить Фьюри решением, у меня есть не только нокаутирующий удар

36-летний экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну поделился ожиданиями от своего дебюта в профессиональном боксе.

Его соперником станет непобежденный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

«Да, у меня есть нокаутирующая мощь. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы в бою с Тайсоном Фьюри рассчитывать только на неё. Я удивлён тому, как много людей уже списали меня со счетов. С другой стороны, это приводит меня в восторг. Люди во мне сомневаются, а я докажу им, что они не правы. Я буду драться как боксёр и рассчитываю победить решением судей», — приводит слова Нганну TMZ.

Бой состоится 28 октября в Саудовской Аравии.