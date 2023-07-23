Тайсон выразил желание помочь Нганну перед поединком с Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался относительно предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоится 28 октября в Эр-Рияде. Тайсон оценил шансы Фрэнсиса.

«Думаю, что все возможно. У Нганну сильный удар. Я хотел бы помочь ему. Это было бы круто. Мне это нравится», – заявил Тайсон в эфире подкаста ESNEWS.

Добавим, что британец Фьюри является обладателем титула WBC в супертяжёлом весе, а камерунец Нганну владел титулом в UFC.

Нганну провел последний бой в MMA в январе прошлого года. На турнире UFC 270 Фрэнсис победил француза Сириля Гана единогласным решением судей.