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Тайсон выразил желание помочь Нганну перед поединком с Фьюри

Бой пройдет в Саудовской Аравии.
23 июля 2023 13:45
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался относительно предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что бой состоится 28 октября в Эр-Рияде. Тайсон оценил шансы Фрэнсиса.

«Думаю, что все возможно. У Нганну сильный удар. Я хотел бы помочь ему. Это было бы круто. Мне это нравится», – заявил Тайсон в эфире подкаста ESNEWS.

Добавим, что британец Фьюри является обладателем титула WBC в супертяжёлом весе, а камерунец Нганну владел титулом в UFC.

Нганну провел последний бой в MMA в январе прошлого года. На турнире UFC 270 Фрэнсис победил француза Сириля Гана единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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В 2021 году он стал чемпионом UFC в тяжелом весе.
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