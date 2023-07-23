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Майк Тайсон назвал фаворита титульного поединка между Альваресом и Чарло

Очный бой спортсменов пройдет 30 сентября.  
23 июля 2023 18:03
автор: Глеб Шевяков

Бывший американский боксер Майк Тайсон поделился ожидания от титульного боя за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, в котором мексиканский боец Сауль Альварес встретится на ринге с представителем США Джермеллом Чарло.

«Я считаю, что Канело должен побеждать. Побеждать за счёт своей силы. Но Канело не двигает головой, из-за чего по нему можно попасть. Это даёт Чарло уверенность в том, что он сможет попасть по Канело», – заявил Тайсон на YouTube-канале EsNews.

Добавим, что поединок Альвареса и Чарло состоится в США, 30 сентября 2023 года. За свою карьеру мексиканец провел 63 боя, одержал 59 побед и потерпел два поражения. На счету американца – 32 поединка и 32 выигрыша.

источник: «Советский спорт»
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