Майк Тайсон назвал фаворита титульного поединка между Альваресом и Чарло

Бывший американский боксер Майк Тайсон поделился ожидания от титульного боя за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе, в котором мексиканский боец Сауль Альварес встретится на ринге с представителем США Джермеллом Чарло.

«Я считаю, что Канело должен побеждать. Побеждать за счёт своей силы. Но Канело не двигает головой, из-за чего по нему можно попасть. Это даёт Чарло уверенность в том, что он сможет попасть по Канело», – заявил Тайсон на YouTube-канале EsNews.

Добавим, что поединок Альвареса и Чарло состоится в США, 30 сентября 2023 года. За свою карьеру мексиканец провел 63 боя, одержал 59 побед и потерпел два поражения. На счету американца – 32 поединка и 32 выигрыша.