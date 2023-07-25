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Стала известна дата поединка Монсона и Тактарова

Бой состоится по правилам бокса.
Стала известна дата поединка Монсона и Тактарова
25 июля 2023 08:41
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Боец ММА, чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон сообщил, что его следующим соперником станет экс-чемпион UFC Олег Тактаров, а сам поединок состоится 18 августа.

«Я не выбирал Олега Тактарова в качестве соперника, но буду рад встретиться с ним, потому что он легенда. Это будет встреча двух легенд: бывшего чемпиона UFC и чемпиона по самбо – и чемпиона по грэпплингу. Я думаю, это будет интересно. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», - цитирует Монсона Metaratings.

Монсон отметил, что поединок с Тактаровым не является его последним в профессиональной карьере. Прощальный поединок намечен на сентябрь-октябрь.

источник: Metaratings.ru
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