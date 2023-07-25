Стала известна дата поединка Монсона и Тактарова

Боец ММА, чемпион мира по грэпплингу Джефф Монсон сообщил, что его следующим соперником станет экс-чемпион UFC Олег Тактаров, а сам поединок состоится 18 августа.

«Я не выбирал Олега Тактарова в качестве соперника, но буду рад встретиться с ним, потому что он легенда. Это будет встреча двух легенд: бывшего чемпиона UFC и чемпиона по самбо – и чемпиона по грэпплингу. Я думаю, это будет интересно. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», - цитирует Монсона Metaratings.

Монсон отметил, что поединок с Тактаровым не является его последним в профессиональной карьере. Прощальный поединок намечен на сентябрь-октябрь.