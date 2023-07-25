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Стало известно, когда Мурат Гассиев может провести следующий поединок 

Также определились два потенциальных соперника 29-летнего спортсмена. 
25 июля 2023 22:59
автор: Глеб Шевяков

Следующий бой российского боксёра Мурата Гассиева может состояться в середине сентября. Атлет может встретиться на ринге со шведским бойцом Отто Валлином или Мартином Баколе из Конго.

«Мурат вовсю готовится и ежедневно тренируется. Гассиев ждёт информацию по сопернику и дате поединка. Ориентировочно его следующий бой плюс‑минус состоится в середине сентября. В качестве соперников рассматриваются Отто Валлин и Мартин Баколе, — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

Напомним, что последний бой Гассиев провёл в марте 2023 года. Он одержал победу нокаутом над представителем США Майком Балогуном во втором раунде. В рамках профессиональной карьеры на его счету 31 поединок и 30 побед.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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