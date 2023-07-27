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Эдди Хирн: Тайсона Фьюри волнуют лишь деньги

Британец отказался от боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
27 июля 2023 14:07
автор: Виталий Овсянников

44-летний Эдди Хирн, занимающий должность президента промоутерской компании Matchroom Boxing, раскритиковал действующего чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Напомним, британский боксер отказался от поединка с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком, ради встречи с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, самого важного поединка в боксе, ради боя в Саудовской Аравии с бойцом ММА, который никогда в жизни не дрался по боксу. Надо быть честным, Тайсона Фьюри волнует только одно — деньги. Да, он победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Ему нужно победить Александра Усика и Энтони Джошуа, и только тогда мы сможем говорить о нем, как мне кажется, как об одном из величайших тяжеловесов всех времен», — заявил Хирн в интервью Piers Morgan Uncensored.

Напомним, на профессиональном ринге Тайсон Фьюри провел 34 боя, одержал 33 победы, и один раз завершил поединок вничью.

источник: «Советский спорт»
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