Батыргазиев и Фромета показали одинаковый вес перед поединком в Ханты-Мансийске

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев и представитель Доминиканской Республики Франсис Фромета показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед поединком в Ханты-Мансийске. Оба боксера весят 61,2 кг.

Десятираундовый поединок в легком весе станет главным в шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса», организованном промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Предыдущий поединок Батыргазиев провел в Серпухове в начале февраля, в котором победил техническим нокаутом экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы.

Победа позволила Батыргазиеву войти в рейтинг WBA в легком весе, и сейчас располагается на седьмом месте. На счету Батыргазиева восемь боев и ни одного поражения.

Фромет также является непобежденным боксером, на его счету 17 поединков, 11 из которых выиграны нокаутом.

В рамках турнира на ринг выйдут Павел Федоров и Бургут Ходжибоев из Узбекистана, которые проведут шестираундовый поединок в легком весе. В среднем весе Игорь Тихонов встретится с проживающим в России кубинцем Лениером Гонсалесом. Победитель Европейских игр 2015 года Бахтовар Назиров проведет первый официальный бой на профессиональном ринге против еще одного дебютанта Дмитрия Спивака.