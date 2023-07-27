ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Батыргазиев и Фромета показали одинаковый вес перед поединком в Ханты-Мансийске

Для олимпийского чемпиона 2020 года это будет девятый поединок на профессиональном ринге.
27 июля 2023 20:51

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев и представитель Доминиканской Республики Франсис Фромета показали одинаковый вес на процедуре взвешивания перед поединком в Ханты-Мансийске. Оба боксера весят 61,2 кг.

Десятираундовый поединок в легком весе станет главным в шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса», организованном промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Предыдущий поединок Батыргазиев провел в Серпухове в начале февраля, в котором победил техническим нокаутом экс-чемпиона WBA Super Изрееля Корралеса из Панамы.

Победа позволила Батыргазиеву войти в рейтинг WBA в легком весе, и сейчас располагается на седьмом месте. На счету Батыргазиева восемь боев и ни одного поражения.

Фромет также является непобежденным боксером, на его счету 17 поединков, 11 из которых выиграны нокаутом.

В рамках турнира на ринг выйдут Павел Федоров и Бургут Ходжибоев из Узбекистана, которые проведут шестираундовый поединок в легком весе. В среднем весе Игорь Тихонов встретится с проживающим в России кубинцем Лениером Гонсалесом. Победитель Европейских игр 2015 года Бахтовар Назиров проведет первый официальный бой на профессиональном ринге против еще одного дебютанта Дмитрия Спивака.

источник: «Советский спорт»
Эдди Хирн: Тайсона Фьюри волнуют лишь деньги
Британец отказался от боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
27.07.2023 14:07
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, когда Мурат Гассиев может провести следующий поединок 
Также определились два потенциальных соперника 29-летнего спортсмена. 
25.07.2023 22:59
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Стала известна дата поединка Монсона и Тактарова
Стала известна дата поединка Монсона и Тактарова
Бой состоится по правилам бокса.
25.07.2023 08:41
Бокс
автор: Александр Евграфов
Майк Тайсон назвал фаворита титульного поединка между Альваресом и Чарло
Очный бой спортсменов пройдет 30 сентября.  
23.07.2023 18:03
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Тайсон выразил желание помочь Нганну перед поединком с Фьюри
Бой пройдет в Саудовской Аравии.
23.07.2023 13:45
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Нганну: рассчитываю победить Фьюри решением, у меня есть не только нокаутирующий удар
В 2021 году он стал чемпионом UFC в тяжелом весе.
21.07.2023 18:49
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Исмаилов считает, что у Нганну нет шансов в поединке с Фьюри
Бой состоится 28 октября.
21.07.2023 10:55
Бокс
автор: Александр Кожевников
Сергей Кузьмин в Санкт-Петербурге победил Германа Монтеса
Сергей Кузьмин в Санкт-Петербурге победил Германа Монтеса
Мексиканец не смог продолжить бой из-за травмы.
21.07.2023 10:54
Бокс
автор: Александр Шульгин
Цзю добавил в список своих целей Канело
Сауль увел у Тимофея соперника.
20.07.2023 22:50
Бокс
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.