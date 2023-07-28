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Олимпийский чемпион Батыргазиев выиграл девятый бой подряд

Поединок продолжался десять раундов.
28 июля 2023 18:17
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев победил представителя Доминиканской Республики Франсиса Фромета в своем девятом профессиональном поединке.

Десятираундовый поединок в лёгком весе стал главным в шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса», организованном промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Бой продлился все десять раудов и завершился победой Батыргазиева единогласным решением судей.

В активе не знающего поражений Батыргазиева девять побед в девяти боях. . У его оппонента теперь 17 побед при двух поражениях.

источник: «Советский спорт»
Батыргазиев и Фромета показали одинаковый вес перед поединком в Ханты-Мансийске
Для олимпийского чемпиона 2020 года это будет девятый поединок на профессиональном ринге.
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