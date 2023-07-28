Олимпийский чемпион Батыргазиев выиграл девятый бой подряд

Олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев победил представителя Доминиканской Республики Франсиса Фромета в своем девятом профессиональном поединке.

Десятираундовый поединок в лёгком весе стал главным в шоу «Лига Ставок. Вечер профессионального бокса», организованном промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Бой продлился все десять раудов и завершился победой Батыргазиева единогласным решением судей.

В активе не знающего поражений Батыргазиева девять побед в девяти боях. . У его оппонента теперь 17 побед при двух поражениях.