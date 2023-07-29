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Тимофей Цзю заявил, что станет лицом бокса во всем мире

Спортсмен является сыном знаменитого российского боксера Константина Цзю.
29 июля 2023 09:30
автор: Александр Поволоцкий

Австралийский боксер Тимофей Цзю заявил, что в ближайшее время станет лицом этого вида спорта в мире.

На данный момент 28-летний спортсмен является временным чемпионом WBO в первом среднем весе.

«В следующем году я стану лицом бокса по всему миру, запомните мои слова Спенс и Канело – это те имена, за которыми я гонюсь. У нас есть определённые идеи по поводу следующего соперника, но пока ничего не буду говорить. Это может быть Мендоса, а может и любой другой», — цитирует Цзю FOX Sports.

На счету Тимофея 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов).

источник: Fox Sports on MSN
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