Тимофей Цзю заявил, что станет лицом бокса во всем мире

Австралийский боксер Тимофей Цзю заявил, что в ближайшее время станет лицом этого вида спорта в мире.

На данный момент 28-летний спортсмен является временным чемпионом WBO в первом среднем весе.

«В следующем году я стану лицом бокса по всему миру, запомните мои слова Спенс и Канело – это те имена, за которыми я гонюсь. У нас есть определённые идеи по поводу следующего соперника, но пока ничего не буду говорить. Это может быть Мендоса, а может и любой другой», — цитирует Цзю FOX Sports.

На счету Тимофея 23 боя, в которых он одержал 23 победы (17 нокаутов).