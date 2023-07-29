Батыргазиев — о бое с Фрометой: не получилось реализовать то, что нарабатывали

Олимпийский чемпион — 2020 россиянин Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6) в пятницу, 28 июля, в Ханты-Мансийске единогласным решением судей (99-91, 100-90 и 97-93) победил Фрэнсиса Фромету (17-1, КО 11) из Доминиканской Республики. После поединка наш боксёр остался недоволен своим выступлением.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, я её чувствовал. С каждым раундом мы прибавляли, никто не хотел уступать, каждый из нас старался навязывать свой бокс. Думаю, на протяжении десяти раундов зрители смогли насладиться красотой бокса, где не было никаких грязных моментов. Мне было приятно разделить с ним ринг. Спасибо, Фрэнсис Фромета. При этом я признаюсь, что недоволен своим выступлением. Есть недоработки, есть и другие моменты, над которыми нужно работать. Скажу одно – не получилось реализовать то, что нарабатывали. Но главное — победа», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России, предоставившая «Советскому спорту» цитату спортсмена.

До этого поединка Батыргазиев занимал седьмую строчку рейтинга WBA в легком весе, а Фромета – 15-ю. Соответственно, триумф в прошедшем бою позволяет рассчитывать на включение 25-летнего Батыргазиева в топ-5 рейтинга организации. Для Фрометы это поражение стало первым в карьере.