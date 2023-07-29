Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим действующим боксёром мира 

Бывший американский боксёр Майк Тайсон уверен, что на данный момент лучшим действующим атлетом в боксе на планете является японец Наоя Иноуэ.

«Кто является лучшим бойцом мира? Я считаю, что это японец», – заявил 57-летний американец на YouTube-канале FightHype.com.

Добавим, что в последнем своём бою Иноуэ одержал победу над представителем США Стивеном Фултоном и стал лучшим во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Всего в карьере он провёл 25 поединков и во всех вышел победителем.