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Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим действующим боксёром мира 

Легендарный спортсмен назвал представителя азиатской страны. 
29 июля 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Бывший американский боксёр Майк Тайсон уверен, что на данный момент лучшим действующим атлетом в боксе на планете является японец Наоя Иноуэ.

«Кто является лучшим бойцом мира? Я считаю, что это японец», – заявил 57-летний американец на YouTube-канале FightHype.com.

Добавим, что в последнем своём бою Иноуэ одержал победу над представителем США Стивеном Фултоном и стал лучшим во втором легчайшем весе (до 55,3 кг). Всего в карьере он провёл 25 поединков и во всех вышел победителем.

источник: «Советский спорт»
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