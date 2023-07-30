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Александр Усик рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру 

36-летний украинец начал выступать на боксёрском ринге в 2005 году. 
30 июля 2023 23:29
автор: Глеб Шевяков

Украинский боксер Александр Усик сообщил, что в ближайшие три года завершит профессиональную карьеру.

«Я не знаю, сколько еще буду драться, пока бог дает мне силы, но давайте будем реалистами. Думаю, года два-три. Нельзя заработать все деньги в мире. Я хочу видеть своих детей, мальчики растут и теперь им надо дать то, что они должны получить от отца», — приводит слова украинца «РИА Новости» со ссылкой на Przeglаd Sportowy.

Добавим, Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. Он также обладает званием действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Всего за карьеру он провёл 20 боёв и одержал 20 побед. В августе он выйдет на ринг против британского боксёра Даниэля Дюбуа ну турнире во Вроцлаве (Польша).

источник: «РИА Новости»
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