ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Боксерский поединок Бетербиев — Смит может быть перенесен на начало 2024 года

Изначально бой должен был пройти 19 августа.
31 июля 2023 10:08
автор: Виталий Овсянников

Представители промоутерской компании Top Rank рассказали, что бой между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом может быть перенесен на начало 2024 года.

Об этом сообщает издание ТАСС.

Изначально бой между непобежденным российским боксером и экс-чемпионом мира по втором среднем весе должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада). Однако он был перенесен, так как медики диагностировали костную инфекцию у россиянина. Бетербиев перенёс срочную операцию на челюсти.

источник: ТАСС
Александр Усик рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру 
36-летний украинец начал выступать на боксёрском ринге в 2005 году. 
30.07.2023 23:29
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Поединок Бетербиева и Смита был перенесён из-за срочной операции российского боксёра
Поединок Бетербиева и Смита был перенесён из-за срочной операции российского боксёра
У россиянина диагностирована костная инфекция.
30.07.2023 23:22
Бокс
автор: Александр Евграфов
Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах, нокаутировав Спенса
Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах, нокаутировав Спенса
Поединок прошёл в штате Невада.
30.07.2023 08:11
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим действующим боксёром мира 
Легендарный спортсмен назвал представителя азиатской страны. 
29.07.2023 17:43
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Батыргазиев — о бое с Фрометой: не получилось реализовать то, что нарабатывали
Российский боксёр недоволен своим выступлением.
29.07.2023 16:16
Бокс
автор: Никита Плохих
Тимофей Цзю заявил, что станет лицом бокса во всем мире
Спортсмен является сыном знаменитого российского боксёра Константина Цзю.
29.07.2023 09:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Олимпийский чемпион Батыргазиев выиграл девятый бой подряд
Олимпийский чемпион Батыргазиев выиграл девятый бой подряд
Поединок продолжался десять раундов.
28.07.2023 18:17
Бокс
автор: Александр Евграфов
Батыргазиев и Фромета показали одинаковый вес перед поединком в Ханты-Мансийске
Для олимпийского чемпиона 2020 года это будет девятый поединок на профессиональном ринге.
27.07.2023 20:51
Бокс
Эдди Хирн: Тайсона Фьюри волнуют лишь деньги
Британец отказался от боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
27.07.2023 14:07
Бокс
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.