Боксерский поединок Бетербиев — Смит может быть перенесен на начало 2024 года

Представители промоутерской компании Top Rank рассказали, что бой между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом может быть перенесен на начало 2024 года.

Об этом сообщает издание ТАСС.

Изначально бой между непобежденным российским боксером и экс-чемпионом мира по втором среднем весе должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада). Однако он был перенесен, так как медики диагностировали костную инфекцию у россиянина. Бетербиев перенёс срочную операцию на челюсти.