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Дрозд о переносе боя Бетербиева со Смитом: здоровье — превыше всего

Мнение экс-чемпиона мира по боксу.
31 июля 2023 15:51
автор: Виталий Овсянников

43-летний экс-чемпион мира по боксу, а ныне член Общественной палаты РФ Григорий Дрозд поделился мнением о переносе поединка между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом.

«Конечно, это серьезная проблема. Предполагаю, что Бетербиев уже выходил на пик формы. Когда такие сложности со здоровьем возникают за три недели до поединка, это очень неприятно, так как остается совсем немного времени. Безумно сложно. С другой стороны, у Артура есть огромный опыт, он понимает, как психологически справляться с подобным. Видимо, никакой возможности выйти на ринг действительно нет. В противном случае бой бы состоялся. А так здоровье превыше всего», — цитирует Дрозда издание RT.

Изначально бой между непобеждённым российским боксёром Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира по втором среднем весе Каллумом Смитом из Великобритании должен был пройти 19 августа в Квебеке (Канада). Однако он был перенесён, так как медики диагностировали костную инфекцию у россиянина. Бетербиев перенёс срочную операцию на челюсти.

источник: «RT на русском»
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