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Российский боксер Бетербиев прокомментировал свою операцию и перенос боя

В августе он должен провести поединок с британцем Каллумом Смитом.
01 августа 2023 09:57
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев прокомментировал свое состояние после срочной операции из-за развития костной инфекции в зубе.

«Я до последнего не хотел переносить предстоящий бой. Мы пытались дотянуть до боя и не делать операцию. Однако врачи настояли на проведении операции, говорили, что это опасно. Операция уже прошла. Я чувствую себя получше. Мне обработали зуб, зашили десну, поставили лекарство. Вроде процесс заживления уже идёт», – приводит слова казал Бетербиева «Чемпионат».

Из-за операции поединок 38-летнего боксера с британцем Каллумом Смитом, запланированный на 19 августа, перенесен.

источник: Чемпионат.com
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