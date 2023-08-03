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Тим Цзю получит титул чемпиона мира без боя 

Такое решение приняло WBO.
03 августа 2023 10:20
автор: Глеб Шевяков

Австралийский боксер Тим Цзю станет чемпионом мира в первом среднем весе, не принимая участия в титульном поединке. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO).

Как утверждает источник, причиной этому стали санкции в адрес действующего чемпиона, представителя США, Джермелла Чарло, который ранее отказался выходить на ринг против австралийца, чтобы сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом.

«WBO санкционирует бой Альварес — Чарло, назначенный на 30 сентября 2023 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Чарло будет разрешено выйти на ринг в статусе чемпиона WBO, и он будет объявлен чемпионом. После того как Чарло выйдет на ринг 30 сентября 2023 года и будет официально представлен как чемпион WBO в первом среднем весе, он потеряет свой статус и признание чемпионом WBO», — сообщил председатель управляющего комитета WBO Луис Батиста-Салас.

Добавим, что за свою профессиональную карьеру Цзю принял участие в 23 поединках и 23 раза одержал победы. На счету Чарло – 37 боёв, 35 побед, одно поражение и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
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