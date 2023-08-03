Костя Цзю заявил, что следующий бой Тима будет объединительным — за два пояса

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на срыв боя его сына Тимо Цзю с американцем Джермеллом Чарло.

Из-за отказа Чарло выйти на ринг Тим Цзю будет признан чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», - приводит слова Константина Цзю «Чемпионат».

Чемпионом WBC в первом среднем весе также является Чарло, временным чемпионом - его соотечественник Брайан Мендоса.