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Стало известно, кто будет готовить Нганну к боксерскому поединку с Фьюри

Поединок состоится 28 октября.
03 августа 2023 17:36
автор: Степан Шереметьев

Легенда бокса Майк Тайсон будет тренировать Фрэнсиса Нганну к бою против Тайсона Фьюри и будет в углу бывшего чемпиона UFC в предстоящем поединке.

Напомним, что Нганну дебютирует в боксе 29 октября против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Бой будет состоять из 10 трехминутных раундов и войдет в профессиональные результаты обоих соперников, но чемпионский титул Фьюри не будет стоять на кону, поскольку Нганну не входит в рейтинг организации.

«Не секрет, что я на 100% поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него мощный удар, и когда он достигает цели, игра окончена. Я с нетерпением жду возможности поработать с Нганну и поддержать его переход из октагона на боксерский ринг. Он не новичок в боях, он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами и использование его ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, а затем наносить нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать», — цитирует Тайсона The Mirror.

источник: The Mirror
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