Тим Цзю назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться

Австралийский боксер Тим Цзю хочет провести поединок против Эррола Спенса.

Американский боксёр в недавнем бою с Терренсом Кроуфордом не смог защитить три из четырёх поясов в полусреднем весе.

«По-прежнему подрался бы со Спенсом. Я очень хотел бы выйти на бой с ним, но его команда на это не пойдёт. Это слишком большой риск для него. Большой риск и небольшая награда. Что он получит от этого боя?» — цитирует Цзю Fox Sports Australia.

Отметим, что Цзю получит пояс WBO после боя Джермелла Чарло и Сауля Альвареса.