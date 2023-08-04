Тим Цзю сравнил бокс Теренса Кроуфорда с волшебством

Обладатель временного титула WBO в первом среднем весе Тим Цзю, прокомментировал недавний поединок между американскими боксерами Теренсом Кроуфордом и Эроллом Спенсом.

«Мастер-класс. Это как смотреть на волшебника — вот что я чувствовал. Спенс полностью потерял контроль, его баланс был расшатан. Он выглядел будто бы не в своей тарелке ещё до боя. Кроуфорд контролировал ситуацию. Он сдерживал абсолютно всё и красиво дрался», — цитирует Цзю Fox Sports Australia.

28-летний австралиец Тим Цзю является непобежденным боксером. В его активе 23 победы в 23 боях. В послужном списке Теренса Кроуфорда 40 побед в 40 боях.

В своем предыдущем бою 35-летний американский боксер победил Эролла Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.