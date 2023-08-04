Убийцу кузена Фьюри приговорили к пожизненному заключению

Убийца двоюродного брата британского боксера, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри Лиам О’Прей приговорен к пожизненному заключению, сообщает The Guardian.

В августе 2022 года О’Прей нанес ножевые ранения Рико Бертону от которых тот скончался. Инцидент произошел ночью возле бара в городе Олтрингем. Бертон скончался на месте из-за кровопотери.

О'Прей оказался личностью без определенного места жительства. Обвиняемый был признан виновным в убийстве Бертона, а также в нападении на 17-летнего юношу, который в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь.

Фьюри 34 года, он является чемпионом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Британец не знает поражений на профессиональном ринге (33 победы и одна ничья).