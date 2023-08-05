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Бой между Джошуа и Уайтом отменен из-за положительной допинг-пробы

Он должен был состояться 12 августа в Лондоне.
05 августа 2023 18:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 5 августа, издание Matchroom Boxing сообщает о том, что поединок между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом отменён.

Согласно информации источника, Уайт сдал положительный допинг-тест.

На данный момент неизвестно, какие именно запрещённые вещества были найдены в крови Диллиана. Дополнительные данные пообещали предоставить позднее.

Боксёры уже встречались между собой 12 декабря 2015 года. Тогда победу одержал Энтони Джошуа.

На счету Уайта 31 бой, 28 побед и три поражения. В активе Джошуа 28 боёв, 25 побед и три поражения.

источник: Matchroom Boxing
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Поединок должен был состояться 12 августа.
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