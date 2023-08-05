Диллиан Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа

Экс-временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал отмену боя со своим соотечественником Энтони Джошуа.

Боксеры должны были провести поединок 12 августа в Лондоне, однако он был отменен из-за найденных запрещенных веществ в допинг-тесте у Уайта.

«Я шокирован и опустошен результатами допинг-теста. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор не отошел. Еще я увидел, что бой отменили и у меня нет возможности доказать свою невиновность. Я не принимал запрещенные препараты никогда в своей жизни. Я абсолютно невиновен, и я это докажу», — заявил Уайт в интервью Matchroom.

Боксёры уже встречались между собой 12 декабря 2015 года. Тогда победу одержал Энтони Джошуа.

На счету Уайта 31 бой, 28 побед и три поражения. В активе Джошуа 28 боёв, 25 побед и три поражения.