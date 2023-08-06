«Давай сделаем это». Диаз согласился на предложение Пола о реванше по правилам ММА

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диаз согласился провести бой-реванш с американским блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.

«Давай сделаем это. Будем продвигать этот бой совместно с моей личной промоутерской компанией Real Fight Inc. Я подерусь с кем угодно, мне неважно», — заявил Диаз после боя.

Напомним, 6 августа, состоялся бой между Полом и Диазом. Поединок прошёл по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей.