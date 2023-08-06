ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Давай сделаем это». Диаз согласился на предложение Пола о реванше по правилам ММА

Сегодня, 6 августа, блогер Джейк Пол победил экс-претендента на титул UFC Нейта Диаза.
06 августа 2023 09:30
автор: Виталий Овсянников

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диаз согласился провести бой-реванш с американским блогером Джейком Полом по правилам смешанных единоборств.

«Давай сделаем это. Будем продвигать этот бой совместно с моей личной промоутерской компанией Real Fight Inc. Я подерусь с кем угодно, мне неважно», — заявил Диаз после боя.

Напомним, 6 августа, состоялся бой между Полом и Диазом. Поединок прошёл по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. Джейк Пол одержал победу единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Диллиан Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест перед боем с Энтони Джошуа
Поединок должен был состояться 12 августа.
05.08.2023 19:47
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Бой между Джошуа и Уайтом отменен из-за положительной допинг-пробы
Он должен был состояться 12 августа в Лондоне.
05.08.2023 18:52
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Марк Петровский рассказал о тактике на бой с Кевином Джонсоном
Бой пройдёт 18 августа.
04.08.2023 17:48
Бокс
автор: Александр Кожевников
Убийцу кузена Фьюри приговорили к пожизненному заключению
В августе 2022 года двоюродный брат Фьюри был убит возле бара в Олтрингеме.
04.08.2023 16:57
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тим Цзю назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться
Тим Цзю назвал имя соперника, с которым хотел бы подраться
На счету спына Константина Цзю 23 победы, 17 из них нокаутом и ни одного поражения
04.08.2023 12:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Тим Цзю сравнил бокс Теренса Кроуфорда с волшебством
Оба боксера ни разу не проигрывали в профессиональной карьере.
04.08.2023 12:18
Бокс
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, кто будет готовить Нганну к боксёрскому поединку с Фьюри
Стало известно, кто будет готовить Нганну к боксёрскому поединку с Фьюри
Поединок состоится 28 октября.
03.08.2023 17:36
Бокс
автор: Степан Шереметьев
Костя Цзю заявил, что следующий бой Тима будет объединительным — за два пояса
Намек на следующего соперника?
03.08.2023 13:03
Бокс
автор: Максим Скороходов
Тим Цзю получит титул чемпиона мира без боя 
Такое решение приняла WBO.
03.08.2023 10:20
Бокс
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.