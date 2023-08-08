Стало известно, когда Джошуа проведёт бой с Хелениусом

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проведёт поединок с Робертом Хелениусом на турнире в Лондоне.

Как сообщает Matchroom Boxing, бой состоится 12 августа. На эту дату был назначен реванш британца с соотечественником Диллианом Уайтом. Последний провалил допинг-тест, и поединок был отменён.

В своём последнем бою Джошуа победил судейским решением Джермейна Франклина. Всего в активе Энтони 25 побед (из них — 22 нокаутом) и три поражения.

У Хелениуса 32 победы (21 нокаутом) и четыре поражения.